Kongo devlet başkanlığı seçimleri için sandık başında
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Kongo devlet başkanlığı seçimleri için sandık başında

21.03.2021 11:40 | Son Güncelleme: 21.03.2021 11:46
Kongo devlet başkanlığı seçimleri için sandık başında

Kongo Cumhuriyeti'nde halk devlet başkanlığı seçimleri için sandık başına gitti.

Kongo Cumhuriyeti'nde halk devlet başkanlığı seçimleri için sandık başına gitti.

Kongo Cumhuriyeti'nde halk yeni devlet başkanını seçmek için sandık başına gidiyor. Anketlere göre 36 yıldır iktidarda olan Devlet Başkanı Denis Sassou Nguesso'nun yeniden seçimleri kazanması bekleniyor. Bir önceki seçimlerde ikinci olan Guy Brice Parfait Kolelas'ın da aralarında bulunduğu toplam 7 aday devlet başkanlığı için yarışıyor.

Bu yıl gerçekleştirilen seçimlere Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nden gözlemcilerin davet edilmediği belirtildi. Seçim sonuçlarının dört gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Adaylardan herhangi birinin oyların yüzde 50'sinden fazlasını almaması durumunda 15 gün içerisinde seçimlerin ikinci turu yapılacak. - BRAZZAVİLLE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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