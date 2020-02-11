Kongo Demokratik Cumhuriyetinde yargıçlar süresiz greve gitti

11.02.2020 08:18 | Son Güncelleme: 11.02.2020 08:18

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) hakimlerin süresiz greve gittiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, daha iyi bir maaş ve çalışma koşulları talep eden yargıçlar, hükümet taleplerini karşılayana kadar greve gitme kararı aldı.

Kongo Özerk Yargıçlar Birliği yetkilileri, hakimlerin sürekli tehdit altında yaşadığını, hükümetten görev yüklerini de azaltmalarını talep ettiklerini aktardı.

Yargıçlar Yüksek Konseyi, temmuz ayında hükümete maaş ve ek ödeme tekliflerini sunmuştu.

Hakimler, talepleri kabul edilene kadar mahkemelerde görev yapmayacaklarını belirtiyor.

Diğer yandan, yargıçların bir temsilcisinin Adalet Bakanıyla gün içinde görüştüğü öğrenildi.

KDC'de, adalet sistemi insan hakları örgütleri tarafından yozlaşmış olmakla suçlanıyor.

Eski cumhurbaşkanı Joseph Kabila, 2018'de yolsuzlukla suçlanan 250 hakimi görevden almıştı.

Kaynak: AA