Kongo Demokratik Cumhuriyeti, yeni hava yolu şirketi kurdu

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), 2022'nin ilk çeyreğinde uçuşlarına başlayacak yeni hava yolu şirketinin kurulduğunu duyurdu.

KDC Ulaştırma Bakanı Cherubin Okende, yaptığı açıklamada, 2022'nin ilk çeyreğinde "Air Congo" adlı yeni hava yolu şirketinin uçuşlarına başlayacağını bildirdi.

Etiyopya Havayolları ile ortak girişimle "Air Congo" şirketinin kurulduğunu belirten Okende, şirketin ilk aşamada 7 uçakla hizmet vereceğini aktardı.

KDC'de halihazırda hizmet veren "Congo Airways" hava yolu şirketi, yeterli altyapısı olmadığı ve uçaklarının yeterli kalitede olmadığı gerekçesiyle Avrupa Birliğinin kara listesinde bulunuyor.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Son Dakika Haberleri

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