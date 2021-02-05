Kongo Demokratik Cumhuriyeti Senato Başkanı Thambwe Mwamba istifa etti
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti Senato Başkanı Thambwe Mwamba istifa etti

05.02.2021 17:41 | Son Güncelleme: 05.02.2021 17:44
Kongo Demokratik Cumhuriyeti Senato Başkanı Thambwe Mwamba istifa etti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, yolsuzlukla suçlanan Senato Başkanı Alexis Thambwe Mwamba'nın istifa etti bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, yolsuzlukla suçlanan Senato Başkanı Alexis Thambwe Mwamba'nın istifa etti bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti senatosunun Twitter hesabında yapılan paylaşımda, Thambwe Mwamba'nın senato heyetine istifa dilekçesini sunduğu belirtildi.

Thambwe Mwamba, istifa dilekçesinde, "Senato üyelerinden oluşan bir grupla aramda güven ilişkisi kalmadığını düşündüğüm için istifamı sunma kararı aldım." ifadesine yer verdi.

Yerel yetkililer 2 Şubat'ta, Thambwe Mwamba'nın senato saymanlığı aracılığıyla 6 Ocak'ta Kongo Ticaret Bankasından 2 milyon avro, 1 milyon avro ve 1 milyon Kongo Frangı olmak üzere 3 ayrı çek aldığını ve bunun yolsuzluk olabileceği gerekçesiyle Yargıtay Başsavcılığının soruşturma başlattığını açıklamıştı.

Yetkililere göre, Yargıtay Başsavcılığı, senato heyetinden soruşturma yetkisi vermesini ve Thambwe Mwamba'nın suçlamalara karşı savunma hazırlamasını talep etmişti.

Eski Devlet Başkanı Joseph Kabila'ya yakınlığıyla bilinen Thambwe Mwamba, Haziran 2020'de Senato Başkanı seçilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım

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