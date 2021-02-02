Kongo Demokratik Cumhuriyeti Senato Başkanı Thambwe Mwamba yolsuzlukla suçlanıyor
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti Senato Başkanı Thambwe Mwamba yolsuzlukla suçlanıyor

02.02.2021 14:19 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:23
Kongo Demokratik Cumhuriyeti Senato Başkanı Thambwe Mwamba yolsuzlukla suçlanıyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Yargıtay Başsavcılığı, yolsuzlukla suçlanan Senato Başkanı Alexis Thambwe Mwamba hakkında soruşturma başlattı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Yargıtay Başsavcılığı, yolsuzlukla suçlanan Senato Başkanı Alexis Thambwe Mwamba hakkında soruşturma başlattı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yerel yetkililer, Thambwe Mwamba'nın senato saymanlığı aracılığıyla 6 Ocak'ta Kongo Ticaret Bankasından 2 milyon avro, 1 milyon avro ve 1 milyon Kongo Frangı olmak üzere 3 ayrı çek aldığını ve bunun yolsuzluk olabileceği gerekçesiyle Yargıtay Başsavcılığının soruşturma başlattığını açıkladı.

Yetkililere göre, Yargıtay Başsavcılığı, senato heyetinden soruşturma yetkisi vermesini ve Thambwe Mwamba'nın suçlamalara karşı savunma hazırlamasını talep etti.

Eski Devlet Başkanı Joseph Kabila'ya yakınlığıyla bilinen Thambwe Mwamba, Haziran 2020'de Senato Başkanı seçilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım

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