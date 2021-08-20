Kongo Demokratik Cumhuriyeti ordusu isyancıların kontrolündeki Talya bölgesini ele geçirdi
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti ordusu isyancıların kontrolündeki Talya bölgesini ele geçirdi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti ordusu isyancıların kontrolündeki Talya bölgesini ele geçirdi
Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Güncel

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) ordu, ülkenin doğusunda isyancı grup Demokratik İttifak Güçlerinin (ADF) elindeki Talya bölgesinde kontrolü sağladı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) ordu, ülkenin doğusunda isyancı grup Demokratik İttifak Güçlerinin (ADF) elindeki Talya bölgesinde kontrolü sağladı.

Ulusal basındaki haberlerde, KDC Silahlı Kuvvetleri'nin (FARDC), ADF isyancı grubunun kontrolünde bulunan Beni şehrindeki Talya bölgesini askeri operasyonla geri aldığı belirtildi.

Haberde, ordunun bölgedeki operasyonlarının süreceği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ülkenin doğusu Kuzey-Kivu ve Ituri eyaletlerinde güvenliği sağlamak amacıyla 7 Mayıs 2021'de askeri kuşatma ilan etmişti.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren ADF'nin bölgedeki saldırılarında 2014'ten bu yana en az 6 bin sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor. Silahlı grupların saldırısında binlerce sivil yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez

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