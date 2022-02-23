Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Lomami eyaletinde kızamık salgını çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Lomami eyaletinde kızamık salgını çıktı

AA, Ahmet Emin Dönmez - Güncel
 - Güncelleme:
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Lomami eyaletinde kızamık salgını çıktı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin güneyindeki Lomami eyaletinde kızamık salgını başladı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin güneyindeki Lomami eyaletinde kızamık salgını başladı.

Ulusal basındaki haberlere göre, bölgede şu ana kadar 121 vaka tespit edilirken 11 kişi hayatını kaybetti.

Bölge Sağlık Müdürlüğünün salgın ilan etmeye hazırlandığı bilgisi paylaşıldı.

KDC'nin Kasai-Oriental eyaletinde de 10 Şubat'ta "kızamık salgını" ilan edilmişti.

Nijerya, Hindistan, Somali, Pakistan, KDC, Yemen, Fildişi Sahili, Afganistan, Etiyopya ve Mali gibi ülkelerde kızamık salgını görülüyor.

Genelde çocuklarda daha sık olmak üzere her yaşta görülebilen ve bulaşıcı bir hastalık olan kızamık, solunum yoluyla bulaşıyor ve ateş, öksürük, burun akıntısı, halsizlik gibi belirtilere neden oluyor.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel

Kızamık, Kongo, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title