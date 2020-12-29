Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin iki haftada 34 sivil öldürüldü
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin iki haftada 34 sivil öldürüldü

29.12.2020 17:21 | Son Güncelleme: 29.12.2020 17:24
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin iki haftada 34 sivil öldürüldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Kuzey-Kivu eyaletinde son iki haftada isyancıların saldırılarında 34 kişi hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Kuzey-Kivu eyaletinde son iki haftada isyancıların saldırılarında 34 kişi hayatını kaybetti.

Kuzey-Kivu İnsan Hakları İzleme Örgütü (KST), Kuzey-Kivu eyaletindeki insani durumla ilgili raporunu yayımladı.

Raporda, Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grubun saldırılarında son iki haftada 34 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Saldırılarda 3 sivilin yaralandığı ve 19 sivilin kaçırıldığı belirtilen raporda, ADF'nin kaçırdığı 5 kişinin serbest kalması için 5'er bin dolar fidye talebinde bulunduğu aktarıldı.

KDC'nin doğusunda varlık gösteren ADF'nin bölgedeki saldırılarında 2014'ten bu yana 3 bin sivil hayatını kaybetti.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi'nin bulunduğu doğu sınırı, 20 yıldır altın ve kobalt gibi yer altı kaynaklarının kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez

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