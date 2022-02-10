Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin bir eyaletinde "kızamık salgını" ilan edildi - Haberler
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin bir eyaletinde "kızamık salgını" ilan edildi

AA, Ahmet Emin Dönmez - Güncel
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin bir eyaletinde

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) orta kesiminde yer alan Kasai-Oriental eyaletinde "kızamık salgını" ilan edildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) orta kesiminde yer alan Kasai-Oriental eyaletinde "kızamık salgını" ilan edildi.

Kasai-Oriental Sağlık Bakanı Celestine Kadima, yaptığı açıklamada, bölgede ortaya çıkan kızamık vakalarından sonra bugünden itibaren kızamık salgını ilan ettiklerini duyurdu.

Kadima, şu ana kadar 22 şüpheli vaka tespit edildiğini, 7 vakanın ise doğrulandığını bildirdi.

Topluma temkinli olma çağrısı yapan Bakan Kadima, ailelerden ateş, ishal gibi belirtileri olan çocuklarını derhal en yakın sağlık kuruluşuna götürmesini istedi.

Nijerya, Hindistan, Somali, Pakistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Yemen, Fildişi Sahili, Afganistan, Etiyopya ve Mali'de kızamık salgını görülüyor.

Genelde çocuklarda daha sık olmak üzere her yaşta görülebilen bulaşıcı bir hastalık olan kızamık, solunum yoluyla bulaşıyor ve ateş, öksürük, döküntü, burun akıntısı, halsizlik gibi belirtilere neden oluyor.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel

Kızamık, Kongo, Güncel, Haberler

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