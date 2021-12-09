Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin bir eyaletinde "maymun çiçeği salgını" yaşandığı duyuruldu

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Maniema eyaletinde, maymun çiçeği ( Monkeypox ) salgınının görüldüğü ilan edildi.

Maniema Valisi Vekili Afani Idrissa, yaptığı açıklamada, Maniema eyaletinin Wenga, Utshu ve Weta bölgelerinde, 191 maymun çiçeği vakasının tespit edildiğini, 24 kişinin ise hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bölgede maymun çiçeği salgınının yaşandığını ilan ettiklerini aktaran Idrissa, merkezi hükümete ve insani yardım vakıflarına yardım çağrısında bulundu.

Idrissa, halktan temkinli olmalarını isterken, semptom hisseden herkesin derhal en yakın sağlık merkezine başvurması gerektiğini kaydetti.

Çiçek hastalığına benzeyen maymun çiçeği salgını, çoğunlukla kemirgenler ve primatlar gibi vahşi hayvanlardan insanlara bulaşıyor.

Hastalığın semptomları arasında ateş, baş ağrısı, kızarıklık, yorgunluk ve nefes darlığı yer alıyor.

Genellikle Orta ve Batı Afrika ülkelerinde görülen hastalık, yüzden başlayarak ellerde ve ayaklarda deri döküntüsüne de neden olabiliyor.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Son Dakika Haberleri

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