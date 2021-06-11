Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Beni kentinde 3 haftada 150 sivil öldürüldü
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Beni kentinde 3 haftada 150 sivil öldürüldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Beni kentinde 3 haftada 150 sivil öldürüldü
Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım - Haberler | Güncel

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Beni kentinde düzenlenen silahlı saldırılarda, 3 haftada 150 sivilin öldürüldüğü bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Beni kentinde düzenlenen silahlı saldırılarda, 3 haftada 150 sivilin öldürüldüğü bildirildi.

Bir grup milletvekilinin yaptığı ortak yazılı açıklamada, ülkenin doğusunda yer alan Beni'deki silahlı saldırılarda, 3 haftada 150 sivilin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Milletvekilleri, yaşanan şiddet olaylarına tepkisiz kalmakla suçladıkları Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakanı Jean Michel Sama Lukonde'yi, Beni'de hayatta kalan ve zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren sivillere destek olmaya çağırdı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, 7 Mayıs'ta şiddet olaylarının tırmanışta olduğu Kuzey Kivu ve İturi eyaletlerinde güvenliği kontrol altına almak amacıyla 30 gün sürecek kuşatma ilan etmiş ve kuşatmanın askerlerce yönetileceğini açıklamıştı.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

Silahlı grupların saldırısında binlerce sivil hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım

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