Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki yanardağ patlamasının ardından boşalan Goma şehrine geri dönüşler başladı
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki yanardağ patlamasının ardından boşalan Goma şehrine geri dönüşler başladı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki yanardağ patlamasının ardından boşalan Goma şehrine geri dönüşler başladı
Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Güncel

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Nyiragongo yanardağının 22 Mayıs'ta patlamasının ardından, bölgeyi terk etmek zorunda kalan şehrin sakinleri, yanardağın tekrar harekete geçebileceği uyarılarına rağmen evlerine geri dönmeye başladı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Nyiragongo yanardağının 22 Mayıs'ta patlamasının ardından, bölgeyi terk etmek zorunda kalan şehrin sakinleri, yanardağın tekrar harekete geçebileceği uyarılarına rağmen evlerine geri dönmeye başladı.

Ulusal basındaki haberlere göre, yanardağ patlamasında elektrik hatları ve su şebekelerinin hasar gördüğü Goma'ya geri dönüşler başladı.

Geri dönen şehir sakinleri mağazalarını ve işletmelerini yeniden açmaya başladı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Nyiragongo yanardağının tekrar harekete geçebileceği korkusunun 280 bini çocuk, yaklaşık 400 bin kişinin yerinden ayrılmasına yol açmış olabileceğini açıklamıştı.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü, bölgede zarar gören boru hatlarının 500 bin kişiyi susuz bıraktığı, kolera tehdidinin artmasına yol açtığını duyurmuştu.

Dünyanın aktif yanardağları arasında gösterilen Nyiragongo, 22 Mayıs'ta faaliyete geçmiş, felaket nedeniyle 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Nyiragongo'nun 2002'deki patlamasında en az 250 kişi hayatını kaybetmiş, 120 bin kişi bölgeden göç etmek zorunda kalmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez

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