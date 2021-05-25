Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki yanardağ faciasında bilanço arttıÖlü sayısı 31'e yükseldi

- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki yanardağ faciasında bilanço arttı Ölü sayısı 31'e yükseldi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Goma kentindeki Nyiragongo Yanardağı'nda meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi.

- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki yanardağ faciasında bilanço arttı

Ölü sayısı 31'e yükseldi

GOMA - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Goma kentindeki Nyiragongo Yanardağı'nda meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Goma kentinde bulunan 3 bin 470 yüksekliğindeki Nyiragongo Yanardağı'nda cumartesi günü gece saatlerinde meydana gelen patlamada bilanço artıyor. Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya, yanardağ faciasında yaşanan can kaybı sayısının 31'e yükseldiğini, halen ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu ifade etti. Yerel yetkililer ise lavların yaklaşık 1.5 milyon nüfuslu Goma'ya ulaşmasıyla sınır komşusu Ruanda'ya kaçan yaklaşık 8 bin kişiden bazılarının evlerine döndüğünü belirtti. Yanardağ tehlikesi nedeniyle Ruanda'ya kaçanların okul ve ibadethanelere yerleştirildikleri belirtilmişti.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu ise Cumartesi günü Goma kentinden kaçarken yaşanan kargaşada 150'den fazla çocuğun ailelerinden ayrıldığını, 170'den fazla çocuğun kaybolmasından korkulduğunu bildirdi.

Öte yandan Nyiragongo Yanardağı'nda en son 2002 yılında meydana gelen patlama sonucu 250 kişi hayatını kaybetmiş, 120 bin kişi evsiz kalmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı