Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki tren kazasında ölenlerin sayısı 75'e çıktı - Haberler

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki tren kazasında ölenlerin sayısı 75'e çıktı

AA - Ahmet Emin Dönmez - Güncel
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki tren kazasında ölenlerin sayısı 75'e çıktı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Lualaba eyaletinde yük treninin raydan çıkması sonucu ölenlerin sayısı 75'e yükseldi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Lualaba eyaletinde yük treninin raydan çıkması sonucu ölenlerin sayısı 75'e yükseldi.

KDC Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Lualaba eyaletinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısının 75'yükseldiği ve birçok yaralının olduğu bildirildi.

Açıklamada Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dilediği belirtildi.

Ülkede yasak olmasına rağmen yük trenlerinin kaçak yolcu taşıması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Lualaba eyaletine bağlı Lubudi bölgesinden Lubumbashi yönüne giden yük treni, dün, bilinmeyen bir nedenle raydan çıkmıştı. Kazada 60 kişinin öldüğü kaydedilmişti.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel

Twitter, Kongo, Güncel, Haberler

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