Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Tren Kazası

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yaşanan tren kazasında ölü sayısı 39'a çıktı.



Ülkenin güneydoğusunda bulunan Lualaba bölgesinin Valisi Richard Muyej Mangez, AA muhabirine açıklamasında, hafta sonu meydana gelen tren kazasında 39 kişinin yaşamını yitirdiğini, 26'sı ağır çok sayıda kişinin de yaralandığını ifade etti.



Mangez, olay yerine zor ulaşıldığını ve geri kalan cesetleri toplamak için trenin enkazına ulaşmaya çalışıldığını kaydetti.



Lubudi bölgesi yetkililerinden Georges Kazadi, Lubumbashi'den Luena'ya yük taşıyan trenin 13 vagonunun, Lualaba bölgesinde raydan çıkıp uçuruma yuvarlandığını açıklamıştı.



Kazadi, trende çok sayıda kaçak yolcu da bulunduğunu kaydetmiş, kazada 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirmişti.



Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde demiryolları, bağımsızlığın kazanıldığı 1960 yılında inşa edilmişti. Ülkedeki en yıpranmış demiryolları kazanın yaşandığı bölgede yer alıyor.