Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki onlarca Burundili ülkesine döndü
AA, Gökhan Kavak - Güncel
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) mülteci olarak bulunan 209 Burundili'nin, gönüllü olarak ülkesine döndüğü bildirildi.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) mülteci olarak bulunan 209 Burundili'nin, gönüllü olarak ülkesine döndüğü bildirildi.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), KDC'de bulunan Burundili mültecilerin ülkesine dönmeye devam ettiğini duyurdu.
Yapılan çalışmalar neticesinde Fizi bölgesindeki Lusenda mülteci kampında yaşayan 209 Burundili'nin daha ülkesine döndüğü açıklandı.
Burundi'de gönüllü geri dönme programı kapsamında 2017'den beri 200 bine yakın mülteci ülkesine dönüş yaptı.
270 binden fazla Burundili Uganda, Tanzanya, Kenya, Mozambik, Malavi, Zambiya, Güney Afrika Cumhuriyeti ve KDC'de mülteci olarak yaşıyor.
AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri