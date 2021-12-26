- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki intihar saldırısında can kaybı 8'e ulaştı

KİNŞASA - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki bir restorana düzenlenen intihar saldırısında can kaybının 8'e ulaştığı, 13 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda yer alan Beni kentindeki bir restorana dün düzenlenen intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi. Saldırıda ayrıca 13 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Beni Belediye Başkanı Muteba Kashale Narcısse yaptığı açıklamada, "Şehir sakinlerini tetikte olmaya çağırıyoruz. Soruşturma için her şeyi yaptık. İntihar bombacısının bombayı üzerine gizlenmiş küçük bir çantaya koyduğunu öğrendik. Yetkililer patlayıcı cihazı incelemek için laboratuvara götürecekler" dedi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Birleşmiş Milletler İstikrar Misyonu'nun tarafından desteklenen mayın temizleme ekiplerinin olay yerinde saldırıda kullanılan patlayıcıya ait çok sayıda parçayı topladığı aktarıldı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ise yaptığı açıklamada, Noel Günü Beni şehrini vuran terörist saldırı haberini aldığını, dehşetle düştüğünü ve çirkin saldırıyı şiddetle kınadığını ifade etti. Saldırıda hayatını kaybedenleri anan Tshisekedi, yakınlarına başsağlığı dileyerek, bu suçun cezasız kalmayacağını ve faillerinin yakalanacağı sözünü verdi.

Patlama sonrasında bölgede olağanüstü hal ilan edilirken, halka evde kalın çağrısında bulunuldu. Polisin, saldırganın restorana girmesini engellediği fakat bombacının restoran girişinde kendini patlattığı aktarıldı.

Saldırıyı şu ana kadar hiçbir grup üstlenmezken, hükümet saldırının terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olabileceği üzerinde duruluyor.