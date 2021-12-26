Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki intihar saldırısında can kaybı 6'ya ulaştı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki bir restorana düzenlenen intihar saldırısında can kaybı sayının 6'ya ulaştığı, 13 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda yer alan Boni kentindeki bir restorana düzenlenen intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya ulaştığı belirtildi. İçlerinde çocukların ve yerel yetkililerinde bulunduğu 30'dan fazla kişinin Noel'i kutlamak için bir araya geldiği restoranda, 13 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Saldırı anında restoranda bulunan radyo sunucusu Nicolas Ekila yaptığı açıklamada, "Orada oturuyordum ve bir motosiklet park halindeydi. Aniden motosiklet havalandı ve sağır edici sesler duyuldu" dedi.

Patlama sonrasında bölgede olağanüstü hal ilan edildiğini belirten askeri memurlar, halka güvenlikleri için evde kalın çağrısında bulundu.

Polisin, saldırganın restorana girmesini engellediği fakat, bombacının restoran girişinde kendini patlattığı da öğrenildi.

Saldırıyı şu ana kadar hiçbir grup üstlenmezken, hükümet saldırının terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olabileceği üzerinde duruyor. - KİNŞASA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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