Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Etnik Çatışmalar

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 2 kabile arasında 3 haftadır devam eden şiddet olaylarında 60 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkenin kuzey doğusunda yer alan Ituri eyaletindeki Bunia kenti Piskoposu Dieudonne Uringi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Djugu yerleşkesinde Lendu ve Hema kabileleri arasında 3 haftadır süren çatışmalarda 60 kişinin yaşamını yitirdiğini, 25 kişinin ağır şekilde yaralandığını söyledi.

Uringi ayrıca en az 2 bin evin ateşe verildiğini, 20 bin kişinin evlerini terk ederek şehir merkezlerine yöneldiğini ifade etti.

Öte yandan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR) Uganda ofisinden yapılan açıklamada, KDC'den ülkeye geçen hafta 22 bin Kongolunun geçiş yaptığı belirtildi.

KDC'den Uganda'ya yıl başından bu yana sığınanlarının sayısının 34 bine ulaştığı bilgisi paylaşılan açıklamada, bu kişilerin iki ülke arasında yer alan Albert Gölü'nü geçmek için aşırı yüklü kanolarla ya da eski balıkçı tekneleriyle yaklaşık 10 saat süren yolculuk yapmak zorunda kaldığı kaydedildi.

Açıklamada, Kongolulardan 4'ünün teknenin alabora olması sonucu boğularak öldüğü bildirildi.