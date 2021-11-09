Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki çatışmalardan kaçan yüzlerce kişi Uganda'ya sığındı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) ordu ile isyancılar arasında yaşanan çatışmalardan kaçan yüzlerce kişinin Uganda'ya sığındığı bildirildi.

KDC Silahlı Kuvvetleri (FARDC) tarafından yapılan yazılı açıklamada, ordu birlikleri ile 23 Mart Hareketi olarak isimlendirilen isyancı grup arasında Kuzey Kivu bölgesinde çatışma çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, "23 Mart Hareketi isyancıları, bölgede istikrarsızlığa neden olmak niyetiyle askeri üslere saldırdı." ifadesi kullanıldı.

Pazar gecesi başlayan çatışmalar sonrası yüzlerce kişinin sınırı geçerek Uganda'nın Bunagana bölgesine sığındığı belirtildi.

Uganda Kızılhaç Sözcüsü Irene Nakasita ise ülkeye gelen Kongoluların kayıt altına alındıktan sonra mülteci kamplarına yerleştirileceği bilgisini paylaştı.

Afrika'da en fazla mültecinin bulunduğu Uganda, ülkelerindeki çatışmalardan kaçan 20 binin üzerinde Kongoluya ev sahipliği yapıyor.

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