Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki BM gücüne karşı düzenlenen gösterilerde ölü sayısı 7'ye çıktı
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki BM gücüne karşı düzenlenen gösterilerde ölü sayısı 7'ye çıktı

Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım - Haberler | Güncel
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki BM gücüne karşı düzenlenen gösterilerde ölü sayısı 7'ye çıktı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görev yapan Birleşmiş Milletler İstikrar Misyonuna (MONUSCO) karşı dün düzenlenen gösterilerde çıkan arbedede ölü sayısı 7'ye yükseldi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görev yapan Birleşmiş Milletler İstikrar Misyonuna (MONUSCO) karşı dün düzenlenen gösterilerde çıkan arbedede ölü sayısı 7'ye yükseldi.

Kuzey Kivu Valisi Carly Nzanzu Kasivita, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki Goma kentinde MONUSCO'nun görevine son verilmesi için düzenlenen gösteride gençlerden oluşan 2 grup arasında çıkan arbedede 7 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.

Ulusal basında dün çıkan haberlerde, MONUSCO'ya karşı düzenlenen gösterilerde çok sayıda ev ve iş yerinin ateşe verildiği, şiddet olaylarını sona erdirmek için güvenlik güçlerinin bölgeye konuşlandırıldığı yer almıştı.

Sivil toplum kuruluşu Değişim İçin Mücadele Hareketi (LUCHA) üyelerinden David Kambale, Beni kentinde geçen hafta silahlı grupların çok sayıda sivili katlettiğini söylemişti. Kambale, kentte görev yapan ve MONUSCO'ya bağlı mavi berelilerin bu duruma tepkisiz kalmasına artık tahammül edemeyeceklerini belirterek, şiddet olaylarına karşı işlevsiz kalan MONUSCO'nun görevine bir an önce son verilmesini istemişti.

Yaklaşık 20 bin çalışanla yakın zamana kadar BM'nin en büyük istikrar misyonları arasında yer alan ve şimdilerde maddi sıkıntılarla karşı karşıya olan MONUSCO, 22 yıldır ülkede görev yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım

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