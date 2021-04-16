Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki BM gücü yeni güvenlik önlemleri aldı
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki BM gücü yeni güvenlik önlemleri aldı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki BM gücü yeni güvenlik önlemleri aldı
Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım - Haberler | Güncel

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) görev yapan Birleşmiş Milletler İstikrar Misyonu (MONUSCO) Başkanı Bintu Keita, KDC ordusuna destek amacıyla özel harekat kuvveti görevlendireceklerini duyurdu.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) görev yapan Birleşmiş Milletler İstikrar Misyonu (MONUSCO) Başkanı Bintu Keita, KDC ordusuna destek amacıyla özel harekat kuvveti görevlendireceklerini duyurdu.

Ülkenin doğusundaki Beni kentinde basın toplantısı düzenleyen Keita, KDC ordusuna daha etkili destek vermek hedefiyle daha hızlı ve daha aktif olan özel harekat kuvveti görevlendirme kararı aldıklarını ifade etti.

İstikrar misyonun eksikliklerini tamamlamak amacıyla MONUSCO'yu eleştiren toplumla ne yapılabileceğini ilişkin çalışmaya hazır olduklarını belirten Keita, şiddet olaylarıyla toplumu ve yönetimi tehdit etmeye ve sindirmeye çalışan silahlı grupların eylemlerini de kınadı.

Öte yandan MONUSCO'nun Başkan Yardımcısı Khassim Diagne, MONUSCO'nun ülkenin doğusundaki görevinde eksiklikler yaşandığını kabul etti.

Sivil toplum kuruluşu Değişim İçin Mücadele Hareketi (LUCHA) üyelerinden David Kambale, geçen hafta, silahlı grupların Beni kentinde çok sayıda sivili katlettiğini söylemişti. Kambale, kentte görev yapan MONUSCO'ya bağlı mavi berelilerin bu duruma tepkisiz kalmasına artık tahammül edemeyeceklerini belirterek şiddet olaylarına karşı işlevsiz kalan MONUSCO'nun görevine bir an önce son verilmesini istemişti.

MONUSCO'ya karşı Goma kentinde düzenlenen gösterilerde çıkan arbedede 10 kişi ölmüştü.

Yaklaşık 20 bin çalışanla yakın zamana kadar BM'nin en büyük istikrar misyonları arasında yer alan ve bugünlerde maddi sıkıntılarla karşı karşıya olan MONUSCO, 22 yıldır ülkede görev yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım

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