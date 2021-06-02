Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yük gemisi alabora oldu: 12 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusu Güney Kivu eyaletinde bulunan Tanganyika Gölü'nde yük gemisinin alabora olması sonucu 12 gemici hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusu Güney Kivu eyaletinde bulunan Tanganyika Gölü'nde yük gemisinin alabora olması sonucu 12 gemici hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Uvira şehrinden Fizi şehrine mal taşıyan yük gemisi, Kigongo bölgesinde yaşanan şiddetli rüzgarların ardından alabora oldu.

Kazada 12 mürettebat hayatını kaybetti.

Mboko Şehri Emniyet Amiri, basına yaptığı açıklamada, gemide kaç mürettebat olduğunu bilmediklerini, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Özellikle yoğun mevsimsel yağışların olduğu dönemde gerçekleşen kazalara, gemilerin bakımsız olması ve kapasitelerinin üstünde yolcu ve yük almaları sebep oluyor.

Kongo'da yeterli asfalt yolun bulunmaması sebebiyle ulaşım için genellikle göller ve nehirler kullanılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez