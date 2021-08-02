Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yolcu otobüsüyle tanker çarpıştı: 33 ölü
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yolcu otobüsüyle tanker çarpıştı: 33 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yolcu otobüsüyle tanker çarpıştı: 33 ölü
Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Güncel

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin güneybatısında bulunan Kikwit kasabasında, akaryakıt taşıyan tanker ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 33 kişi hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin güneybatısında bulunan Kikwit kasabasında, akaryakıt taşıyan tanker ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 33 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kikwit kasabasından Kabuba köyü istikametine giden tankerin yolcu otobüsüne çarpması sonucu araçlar alev aldı.

Kazada, otobüste bulunan 32 yolcu ile tanker sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez

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