Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yıldırım 5 can aldı
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yıldırım 5 can aldı

11.11.2020 19:21 | Son Güncelleme: 11.11.2020 19:24
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yıldırım 5 can aldı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) maden bölgesi Kuzey Kivu eyaletinde yıldırım düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ağır yaralandı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) maden bölgesi Kuzey Kivu eyaletinde yıldırım düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ağır yaralandı.

Walikale Belediye Başkanı Placide Malasi, ülkenin doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinin Walikale beldesinde yıldırım çarpması sonucu 3 kadın ve 2 kız çocuğunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

6 kişinin de ağır yaralandığını belirten Malasi, yaralıların bölge hastanesinde tedavi altına alındığını belirtti.

Aralık 2019'da yine aynı bölgede yıldırım çarpması sonucu iki çocuk hayatını kaybetmişti.

KDC'nde yağış sezonunda sık sık yıldırım düşmesi nedeniyle çok sayıda kişi yaşamını yitiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez

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