Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yeni Ebola vakaları tespit edildi
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yeni Ebola vakaları tespit edildi

07.02.2021 21:03 | Son Güncelleme: 07.02.2021 21:06
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yeni Ebola vakaları tespit edildi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusu Kuzey-Kivu eyaletinin Biena bölgesinde yeniden Ebola vakası görüldüğü bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusu Kuzey-Kivu eyaletinin Biena bölgesinde yeniden Ebola vakası görüldüğü bildirildi.

Ulusal basındaki habere göre, Sağlık Bakanı Dr. Eteni Longondo, Biena bölgesinde yeni Ebola vakasını doğruladı.

Bölge sakinlerine sükunet çağrısı yapan Longondo, bölgeye Ebola konusunda uzman sağlık ekibinin gönderildiğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 18 Kasım 2020'da KDC'nin batısındaki Equateur eyaletinde ortaya çıkan 11'inci dalga Ebola salgınının sona erdiğini duyurmuştu

Salgının 11'inci dalgasında 130 vaka tespit edilmiş, 55 kişi hayatını kaybetmişti.

Ebola Afrika'da binlerce kişinin hayatına mal oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez

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