Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yargı reformuna karşı protestolar
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yargı reformuna karşı protestolar

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) eski Cumhurbaşkanı Joseph Kabila'nın genel başkanı olduğu Kalkınma ve Demokrasi İçin Halk Partisi'nin (PPRD) yargı reformu önerisine karşı ülkede başlayan gösteriler şiddet eylemlerine dönüştü.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yargı reformuna karşı protestolar
24.06.2020 21:33 | Son Güncelleme: 24.06.2020 21:36

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) eski Cumhurbaşkanı Joseph Kabila'nın genel başkanı olduğu Kalkınma ve Demokrasi İçin Halk Partisi'nin (PPRD) yargı reformu önerisine karşı ülkede başlayan gösteriler şiddet eylemlerine dönüştü.

Ulusal basındaki haberlere göre, PPRD Milletvekili ve Adalet Bakanı Celestin Tunda ya Kasende'nin hakim ve savcılar üzerindeki yetkisini artırmayı amaçladığı ileri sürülen reform önerisine, muhalefet partisi Demokrasi ve Sosyal Kalkınma Birliğinin (UDPS) destekçileri karşı çıkarak dün protestolara başladı.

Başkent Kinsaşa'daki Ulusal Meclis yakınlarında toplanan Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin partisi UDPS destekçileri, iktidardaki PPDR milletvekillerine ait olduğu belirtilen araçları yaktı. Polisin göz yaşartıcı gazla müdahalesi sonucu bölgeden uzaklaşan öfkeli grup, daha sonra PPRD'nin bazı milletvekillerinin evlerine saldırdı. Göstericiler kanun teklifinin geri çekilmesini talep etti.

Reformla, Adalet Bakanına hakimlerin ve savcıların seçimine ve atanmasına müdahale etme, başarısız bulduğu hakimler ve savcılar hakkında koruyucu önlem alma yetkisi veriliyor. Tanınması planlanan yetkilerin güçler ayrılığı ilkesiyle örtüşmediği, ayrıca Kabila döneminde işlenen suçları örtbas etmek amacıyla söz konusu reformun hayata geçirilmeye çalışıldığı iddia ediliyor.

Ülkede, mecliste çoğunluğa sahip PPRD ile UDPS arasında uzun süredir siyasi gerginlik yaşanıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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