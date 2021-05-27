Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yanardağın ikinci kez patlama endişesi on binlerce kişiyi yerinden etti
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yanardağın ikinci kez patlama endişesi on binlerce kişiyi yerinden etti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yanardağın ikinci kez patlama endişesi on binlerce kişiyi yerinden etti
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), 22 Mayıs'ta patlayan Nyiragongo Yanardağı'nda ikinci bir hareketlilikten endişe edilmesi nedeniyle on binlerce kişi bölgeden tahliye ediliyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), 22 Mayıs'ta patlayan Nyiragongo Yanardağı'nda ikinci bir hareketlilikten endişe edilmesi nedeniyle on binlerce kişi bölgeden tahliye ediliyor.

Kuzey Kivu Komutanı Korgeneral Constat Ndima Kongba, yaptığı açıklamada, her an ikinci bir patlama yaşanabileceğini ifade ederek vilayetteki 18 bölgeden 10'unun acilen tahliyesini emrettiğini aktardı.

Kivu Gölü ve Goma şehir merkezinin altında da volkanik hareketliliğin olduğunu aktaran Kongba, "Gölün altında ve karada bir patlamanın yaşanmasını şu anda göz ardı edemeyiz." diye konuştu.

Kongba, Kivu Gölü'nde yaşanacak hareketliliğin gaz patlamasına yol açarak zararlı sonuçlar doğurabileceğini dile getirdi.

Yerel sakinlere tahliye sırasında yanlarına sadece küçük eşyalarını almaları tavsiyesinde bulunuldu.

Nyiragongo Yanardağı'nda meydana gelen patlama nedeniyle 500 ev zarar görmüş, 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Ayrıca komşu Ruanda'da da depremler meydana gelmişti.

Nyiragongo'nun 2002'deki patlamasında en az 250 kişi hayatını kaybetmiş, 120 bin kişi göç etmek zorunda kalmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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