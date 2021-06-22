Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yaklaşık 1,9 milyon dolar değerinde altın ele geçirildi
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yaklaşık 1,9 milyon dolar değerinde altın ele geçirildi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yaklaşık 1,9 milyon dolar değerinde altın ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde güvenlik güçleri, ülkenin kuzeydoğusundaki Okapi Yaban Hayatı Koruma Alanı'nda yaklaşık 1,9 milyon dolar değerinde 31 kilogram altın ele geçirdi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde güvenlik güçleri, ülkenin kuzeydoğusundaki Okapi Yaban Hayatı Koruma Alanı'nda yaklaşık 1,9 milyon dolar değerinde 31 kilogram altın ele geçirdi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin kuzeydoğusunda yer alan Okapi Yaban Hayatı Koruma Alanı'nda güvenlik güçleri tarafından düzenlenen bir operasyonda, yaklaşık 1,9 milyon dolar değerinde 31 kilogram altın ele geçirildi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ituri eyaletinde yer alan Mambasa bölgesi Askeri Savcılık Başkanı Teğmen Jean de Dieu Musongela yaptığı açıklamada, ele geçirilen altınların Okapi'de bir maden olarak nitelendirilen Muchacha'dan geldiğini belirtti. Düzenlenen operasyonda Kongolu 3 kişinin tutuklandığını, Çinli 2 kişinin ise kaçtığını belirten Musongela, 3 zanlının sorgulanmak üzere Ituri eyaletinin başkenti Bunia'ya götürüldüğünü kaydetti. Yetkililer tarafından, örgütün tam boyutunun henüz bilinmediğini belirten Musongela, "Bu insanlar sadece altın çıkarmakla kalmıyor, aynı zamanda bu altınları eritiyorlar" ifadelerini kullandı. - KİNŞASA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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