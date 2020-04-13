Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde uzun zaman sonra Ebola'dan ölüm gerçekleşti
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde uzun zaman sonra Ebola'dan ölüm gerçekleşti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), Ağustos 2018'de başlayan Ebola salgınının bittiğinin ilan edilmesine iki gün kala görülen yeni vakadan 48 saat sonra 2 kişi Ebola nedeniyle öldü.

13.04.2020 12:52 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:52
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde uzun zaman sonra Ebola'dan ölüm gerçekleşti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), Ağustos 2018'de başlayan Ebola salgınının bittiğinin ilan edilmesine iki gün kala görülen yeni vakadan 48 saat sonra 2 kişi Ebola nedeniyle öldü.

KDC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son vakanın iyileşmesinin üzerinden 40 gün geçtikten sonra ülkenin doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinde tespit edilen 26 yaşındaki bir erkek ile 11 yaşındaki bir çocuğun Ebola'dan hayatını kaybettiği belirtildi.

Hastaların aynı hastanede tedavi gördüğü kaydedildi.

Ebola'yla mücadeleye devam

Salgının 12 Nisan'da bittiğini duyurmaya hazırlanan KDC ve Dünya Sağlık Örgütü, bölgede Ebola'yla mücadeleye devam kararı aldı.

Ülkenin doğusunda Ağustos 2018'de başlayan son Ebola salgınında, şu ana kadar 3 bin 310 vaka görüldü, 2 bin 275 kişi yaşamını yitirdi.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de, 2014-2017'de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

Kaynak: AA

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