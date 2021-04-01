Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ugandalı ayrılıkçıların saldırısında 23 sivil öldü
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ugandalı ayrılıkçıların saldırısında 23 sivil öldü

Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım - Haberler | Güncel
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ugandalı ayrılıkçıların saldırısında 23 sivil öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ugandalı ayrılıkçı grup Demokratik İttifak Güçlerinin (ADF) saldırısında, 23 sivil hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ugandalı ayrılıkçı grup Demokratik İttifak Güçlerinin (ADF) saldırısında, 23 sivil hayatını kaybetti.

Ülkedeki Kuzey Kivu eyaleti yönetiminin yazılı açıklamasında, Ugandalı ayrılıkçıların Beni kentine bağlı Manyama Moliso bölgesinde silahlı saldırı düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, saldırıda 23 sivilin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda faaliyet gösteren ADF'nin bölgedeki saldırılarında 2014'ten bu yana 3 bini aşkın sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım

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