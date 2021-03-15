Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ugandalı ayrılıkçıların saldırısında 15 sivil öldü
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ugandalı ayrılıkçıların saldırısında 15 sivil öldü

15.03.2021 16:03 | Son Güncelleme: 15.03.2021 16:14
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ugandalı ayrılıkçıların saldırısında 15 sivil öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Ugandalı ayrılıkçı grup Demokratik İttifak Güçlerinin (ADF) düzenlediği saldırıda en az 15 sivil yaşamını yitirdi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Ugandalı ayrılıkçı grup Demokratik İttifak Güçlerinin (ADF) düzenlediği saldırıda en az 15 sivil yaşamını yitirdi.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) açıklamasına göre, ADF üyeleri ülkenin doğusundaki Beni bölgesine bağlı Bulongo kasabasına saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıda en az 15 sivil hayatını kaybetti.

Saldırının ardından Bulongo'daki gençler, yeterli güvenlik önlemleri alınmadığı gerekçesiyle sokaklara döküldü.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren ADF'nin bölgedeki saldırılarında 2014'ten bu yana en az 3 bin sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım

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