Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ugandalı isyancıların saldırılarında 6 kişi öldü Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda Ugandalı isyancıların saldırısı sonucu 6 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda Ugandalı isyancıların saldırısı sonucu 6 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Beni vilayetinde Ugandalı isyancı grup ADF tarafından saldırı düzenlendi.

Saldırıda 6 sivil yaşamını yitirdi.

Köy sorumlusu Henri Alimasi, ölenlerden birinin çocuk olduğunu duyurarak saldırıyı kınadıklarını belirtti.

Alimasi, saldırı sonrasında isyancıların bir sivili rehin aldığını söyledi.

Kaynak: AA