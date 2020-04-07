Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ugandalı isyancıların saldırılarında 6 kişi öldü
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda Ugandalı isyancıların saldırısı sonucu 6 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.
07.04.2020 21:16 | Son Güncelleme: 07.04.2020 21:16
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda Ugandalı isyancıların saldırısı sonucu 6 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Beni vilayetinde Ugandalı isyancı grup ADF tarafından saldırı düzenlendi.
Saldırıda 6 sivil yaşamını yitirdi.
Köy sorumlusu Henri Alimasi, ölenlerden birinin çocuk olduğunu duyurarak saldırıyı kınadıklarını belirtti.
Alimasi, saldırı sonrasında isyancıların bir sivili rehin aldığını söyledi.
Kaynak: AA