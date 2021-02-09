Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tren raydan çıktı: 14 ölü
09.02.2021 16:47 | Son Güncelleme: 09.02.2021 16:50
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde raydan çıkan trenin devrilmesi sonucu 14 kişi yaşamını yitirdi.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde raydan çıkan trenin devrilmesi sonucu 14 kişi yaşamını yitirdi.
Yerel yetkililer, ülkenin güneydoğusunda Haut Lomami bölgesindeki Lusendji Köprüsü'nde seyir halindeki yük treninin raydan çıkıp devrildiğini açıkladı.
Trende kaçak yolcuların bulunduğunu belirten yetkililer, yolculardan 14 kişinin öldüğünü açıkladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım