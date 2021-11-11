Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tekne kazası: 8 ölü, en az 40 kayıp

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde meydana gelen teken kazasında ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybederken, en az 40 kişinin kayıp olduğu düşünülüyor.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusunda yer alan Güney Kivu eyaletinin Kalehe bölgesinde yaklaşık 120 yolcunun bulduğu tekne battı. Teknedeki 57 kişi kurtarılırken, ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybetti. Yetkililer, en az 40 kişinin kaybolduğunu düşünüyor.

Teknenin neden battığı henüz bilinmezken, bölgede arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı. - KİNŞASA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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