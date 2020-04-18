Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde su taşkınlarında ölenlerin sayısı 24'e çıktı
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Kongo, Güncel

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde su taşkınlarında ölenlerin sayısı 24'e çıktı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda sağanağın neden olduğu sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 24'e yükseldiği bildirildi.

18.04.2020 05:14 | Son Güncelleme: 18.04.2020 05:14
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde su taşkınlarında ölenlerin sayısı 24'e çıktı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda sağanağın neden olduğu sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 24'e yükseldiği bildirildi.

Güney Kivu Eyaleti Valisi Theo Ngwabidje, basına yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Uvira kentinde aşırı yağışların yol açtığı su taşkınlarında 11 kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla yaşamını yitirenlerin sayısının 24'e çıktığını belirtti.

Kentte 3 bin 500 evin de yıkıldığını aktaran Ngwabidje, Uvira'da iki haftadır yağmur yağdığını, perşembeyi cumaya bağlayan gece ise yağışın şiddetlendiğini ifade etti.

Vali Ngwabidje, arama kurtarma ekiplerinin bölgede çalışmalara başladığını, ekiplerin çok sayıda kişiyi de enkazlardan sağ çıkardığını aktardı.

KDC'nin Tanganyika Gölü'ne yakın güney kısımlarında birkaç haftadır etkili olan sağanağın Uvira'dan geçen 3 nehrin yatağından taşmasına yol açmasıyla sel ve heyelanların meydana geldiği ifade ediliyor.

Diğer yandan ülkede her yıl nisanda başlayan sağanağın yol açtığı su taşkını ve heyelanlarda yüzlerce kişi yaşamını yitiriyor, çok sayıda ev ve iş yeri zarar görüyor.

Kaynak: AA

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