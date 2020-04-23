Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde polis ile silahlı grup arasında çatışma: 15 ölü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde polis ile silahlı grup arasında çatışma: 15 ölü - Haberler
Kongo, Polis, Güncel, Haber

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde polis ile silahlı grup arasında çatışma: 15 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) güneybatısındaki Kongo-Merkez eyaletinde, Bundu Dia Kongo (BDK) silahlı grubuna mensup kişilerle polis arasında çıkan çatışmada, 2'si polis 13 kişinin öldüğü bildirildi.

23.04.2020 02:56 | Son Güncelleme: 23.04.2020 02:56
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde polis ile silahlı grup arasında çatışma: 15 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) güneybatısındaki Kongo-Merkez eyaletinde, Bundu Dia Kongo (BDK) silahlı grubuna mensup kişilerle polis arasında çıkan çatışmada, 2'si polis 13 kişinin öldüğü bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Songololo bölgesinde faaliyet gösteren siyasi-dini hareket BDK mensupları, ibadet için kendilerin ait bir evde toplandı.

Polis, BDK üyelerinin, "eyaletin yerlisi olmadığı" gerekçesiyle Songololo yöneticisinin evine saldırmaya hazırlandığı istihbaratı üzerine gruba müdahale etti.

Taraflar arasında çıkan çatışmada, 2'si polis 13 kişi öldü.

Olaylarda 8 kişi ağır şekilde yaralandı.

Kongo-Merkez eyaletinin eski milletvekili Ne Mwanda Nsemi tarafından 1969'da kurulan bir hareket olan BDK'nin, Kongo etnik milliyetçiliği odaklı siyasi ve kültürel bir ajandası bulunuyor.

KDC, Angola ve Kongo Cumhuriyeti'nin topraklarının bazı kısımlarını kapsayan etnik bir Kongo devleti kurma amacı taşıyan Nsemi, 2017'de ülkeyi sömürmeye çalışmakla suçladığı Ruandalılar ve Ruandalı olduğunu ileri sürdüğü eski Cumhurbaşkanı Joseph Kabila'nın ülkeyi terk etmesini istemişti.

Kabila'ya hakaret ve halkı isyana teşvik suçlamasıyla Mart 2017'de tutuklanan Nsemi, iki ay sonra firar etmişti.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı Haberler
Restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim Haberler
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim
Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, 'Kızım istismara uğradı' diye şikayette bulunmuş Haberler
Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, "Kızım istismara uğradı" diye şikayette bulunmuş
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haberler
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı Haberler
Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı
Barça'dan Abdülkadir'e mesaj var: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma Haberler
Barça'dan Abdülkadir'e mesaj var: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma
Babası vefat eden şef Danilo Zanna'dan yürek yakan paylaşım: Kalbim acı çekiyor
Babası vefat eden şef Danilo Zanna'dan yürek yakan paylaşım: Kalbim acı çekiyor
ABD'deki koronavirüs gerçeğini otopsiler ortaya çıkardı! İlk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış
ABD'deki koronavirüs gerçeğini otopsiler ortaya çıkardı! İlk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış
İstanbul Valiliği, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt verdi: 30 Mart'ta toplantı yapılmadı
İstanbul Valiliği, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt verdi: 30 Mart'ta toplantı yapılmadı
Fransa'da yapılan araştırma ezber bozdu: Sigara içenlerin koronavirüse yakalanma oranı daha az
Fransa'da yapılan araştırma ezber bozdu: Sigara içenlerin koronavirüse yakalanma oranı daha az
Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü
Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü
Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır
Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için WhatsApp Danışma Hattı kurdu
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için WhatsApp Danışma Hattı kurdu
TRT'nin kampanyasına rekor katılım: 171.177 çocuk 23 Nisan videosu gönderdi
TRT'nin kampanyasına rekor katılım: 171.177 çocuk 23 Nisan videosu gönderdi
Oyuncak araba hastası galerici, koleksiyonuna servet harcadı
Oyuncak araba hastası galerici, koleksiyonuna servet harcadı
Acun Ilıcalı, Instagram hesabından kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı
Acun Ilıcalı, Instagram hesabından kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı
Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim geldi
Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim geldi
Arka Sokaklar'ın oyuncuları Yiğitcan Ergin ve Ela Yörüklü aşk yaşamaya başladı
Arka Sokaklar'ın oyuncuları Yiğitcan Ergin ve Ela Yörüklü aşk yaşamaya başladı
Yapılan son seçim anketinde yalnızca 4 parti barajı geçebiliyor
Yapılan son seçim anketinde yalnızca 4 parti barajı geçebiliyor
Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor
Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor
İngiliz gazetesinden korkunç koronavirüs iddiası: Ölü sayısı, gerçek rakamların aksine 41 bin
İngiliz gazetesinden korkunç koronavirüs iddiası: Ölü sayısı, gerçek rakamların aksine 41 bin
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi
Ebru Şallı'nın vefat eden oğlu Pars'ın mezarı Aile Kabristanı'na taşınacak
Ebru Şallı'nın vefat eden oğlu Pars'ın mezarı Aile Kabristanı'na taşınacak
Trabzon'daki bir kamu binasına Atatürk posterini ters astılar
Trabzon'daki bir kamu binasına Atatürk posterini ters astılar
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu...
Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim
Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim
Türkiye'nin başarısını gözler önüne seren tablo! Korona ölüm oranında Fransa zirvede, Türkiye sonlarda
Türkiye'nin başarısını gözler önüne seren tablo! Korona ölüm oranında Fransa zirvede, Türkiye sonlarda
Bakan Koca, New York Times'ın 'Türkiye ölümleri gizliyor' iddiasına yanıt verdi
Bakan Koca, New York Times'ın "Türkiye ölümleri gizliyor" iddiasına yanıt verdi
Koronavirüs olduğunu gizleyen kadın, doğum yaptıktan sonra tedaviye alındı
Koronavirüs olduğunu gizleyen kadın, doğum yaptıktan sonra tedaviye alındı
Karantinada sıkılan Zeynep Demirel, yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını bakıra boyadı
Karantinada sıkılan Zeynep Demirel, yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını bakıra boyadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Muhammet Emin Fahrettin Koca Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kutsi Harun Tan Deniz Seki Muazzez Abacı
Spor Falcao Mesut Özil Hikmet Karaman Emre Belözoğlu Anderson Talisca
Daha Fazla Tbmm Nisan Ramazan 23 Nisan
Şu an buradasınız: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde polis ile silahlı grup arasında çatışma: 15 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 04:29:29. #1.15#
title