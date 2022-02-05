Son dakika haberleri | Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde pazar yerine bombalı saldırı: 4 yaralı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Beni kentinde kalabalık bir pazar yerine düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bombalı saldırılar devam ediyor. Beni kentinde kalabalık bir pazar yerine düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Beni Polis Sözcüsü Nasson Murara yaptığı açıklamada, halka sakin olmaları çağrısında bulunurken, bombayı pazar yerine yerleştiren saldırganı arama çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Yaralıların kaldırıldığı hastaneden Dr. Frank Kasisa, patlamada yaralanan 4 kişinin sağlık durumunun stabil olduğunu belirterek, patlamada can kaybının olmadığını doğruladı.

ABD'nin Kinşasa Büyükelçiliği tarafından geçtiğimiz salı günü Beni'de terör saldırısı olabileceği konusunda bir uyarı yayınlanmış, uyarıda ABD vatandaşlarının Beni'ye seyahat etmemeleri istenmişti.

Söz konusu bombalı saldırının terör örgüte DEAŞ'a bağlılık sözü veren Ugandalı militan grup Müttefik Demokratik Güçleri'nin (ADF) düzenlediği düşünülüyor.

Öte yandan Beni'de geçtiğimiz sene 25 Aralık'ta bir restorana düzenlenen intihar saldırısında 6 kişi hayatını kaybetmişti.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel