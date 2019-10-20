Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde otobüs kazası: 22 ölü
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) otobüsün uçuruma düşmesi sonucu 22 kişi hayatını kaybetti.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) otobüsün uçuruma düşmesi sonucu 22 kişi hayatını kaybetti.
Yerel basındaki haberlere göre, başkent Kinşasa'dan ülkenin batısındaki Matadi kentine giden otobüs, Mbanza-Ngungu mevkisinde dağ yolundan inerken freninin patlaması sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı.
Yüzden fazla yolcunun bulunduğu otobüs o anda alev aldı. Kazada 22 kişi öldü, çok sayıda kişi ağır yaralandı.
Yaralılar, yakınlardaki hastanelere kaldırıldı.