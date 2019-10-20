Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde otobüs kazası: 22 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde otobüs kazası: 22 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) otobüsün uçuruma düşmesi sonucu 22 kişi hayatını kaybetti.

20.10.2019 23:24
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde otobüs kazası: 22 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) otobüsün uçuruma düşmesi sonucu 22 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre, başkent Kinşasa'dan ülkenin batısındaki Matadi kentine giden otobüs, Mbanza-Ngungu mevkisinde dağ yolundan inerken freninin patlaması sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Yüzden fazla yolcunun bulunduğu otobüs o anda alev aldı. Kazada 22 kişi öldü, çok sayıda kişi ağır yaralandı.

Yaralılar, yakınlardaki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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