Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ordu ile ayrılıkçılar arasında çatışma
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Kongo, Güncel

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ordu ile ayrılıkçılar arasında çatışma

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda ordu ile Ugandalı ayrılıkçı grup Demokratik İttifak Güçleri (ADF) militanları arasında çıkan çatışmada 4 asker ve 14 ayrılıkçının öldüğü bildirildi.

08.03.2020 20:04 | Son Güncelleme: 08.03.2020 20:04
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ordu ile ayrılıkçılar arasında çatışma

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda ordu ile Ugandalı ayrılıkçı grup Demokratik İttifak Güçleri (ADF) militanları arasında çıkan çatışmada 4 asker ve 14 ayrılıkçının öldüğü bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey Kivu eyaletinin Beni bölgesinde ekim sonunda başlayan ve devam eden operasyonlar kapsamında askerler ile ADF mensubu silahlı gruplar arasında çatışma çıktı.

Şiddetli çatışmada 4 asker hayatını kaybetti, 5 asker yaralandı, 14 ayrılıkçı etkisiz hale getirildi.

KDC ordusu, ülkenin doğusunda faaliyet gösteren ayrılıkçılara karşı geçen yıl ekim sonunda geniş çaplı operasyon başlatmıştı.

Operasyonlar sonrasında ADF'nin misilleme saldırılarında 400'den fazla sivil hayatını kaybetmişti.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırlarının bulunduğu doğusu, 20 yıldır yüksek rezervlere sahip altın ve kobalt gibi yeraltı kaynaklarının kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırı ve çatışmalarına sahne oluyor. ADF'nin bölgedeki saldırılarında 2014'ten bu yana 3 bin sivil hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Manşet

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