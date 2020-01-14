Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ordu ile milislerin çatışmasında 8'i çocuk 18 kişi öldü

14.01.2020 23:06 | Son Güncelleme: 14.01.2020 23:06

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda ordu ile milisler arasında çıkan çatışmada 18 kişinin öldüğü bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Maniema bölgesinin Salamabila beldesindeki bir maden ocağının kontrolünü sağlamaya çalışan Mai Mai Yakutumba isimli silahlı grup ile KDC ordusu arasında çatışma yaşandı.

Çatışmada 8'i çocuk 18 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Ordu güçleri 4 milisi etkisiz hale getirdi, 2 milisi de gözaltına aldı.

Yerel kaynaklar, çatışmanın yaşandığı bölgede 100'e yakın çocuğun da kaybolduğu bilgisini paylaştı.

KDC ordusu, ülkenin doğusunda faaliyet gösteren ayrılıkçılara karşı 1 Kasım'da geniş çaplı operasyon başlatmıştı.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi ile sınırı olan doğusu, 20 yıldır bölgede çokça bulunan altın ve kobalt gibi yer altı kaynaklarının kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırı ve çatışmalarına sahne oluyor.

Kaynak: AA