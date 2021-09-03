Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde nehre bırakılan zehirli atıklardan 12 kişi öldü, 4 bin 502 kişi hastalandı
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde nehre bırakılan zehirli atıklardan 12 kişi öldü, 4 bin 502 kişi hastalandı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde nehre bırakılan zehirli atıklardan 12 kişi öldü, 4 bin 502 kişi hastalandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Güncel

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) komşu Angola'da bir maden şirketinin Kongo Nehri'ne zehirli atık bırakmasının ardından nehir suyunu kullanan 12 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 502 kişi hastalandı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) komşu Angola'da bir maden şirketinin Kongo Nehri'ne zehirli atık bırakmasının ardından nehir suyunu kullanan 12 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 502 kişi hastalandı.

KDC Çevre ve Kalkınma Bakanı Eve Bazaiba yaptığı açıklamada, Angola'da bir maden şirketinin zehirli atıklarını Kongo Nehri'ne bıraktığını belirtti.

Nehre bırakılan zehirli atıkların çevre felaketi oluşturduğunu kaydeden Bazaiba, nehir suyunu kullanan 12 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Bakan Bazaiba, 4 bin 502 kişinin ishal ve cilt rahatsızlıkları nedeniyle sağlık kurumlarına başvurduğunu sözlerine ekledi.

Öte yandan nehirde toplu balık ve su aygırı ölümlerinin yaşandığı bildirildi.

Kasai Eyalet Valiliğince nehir suyunun kullanımı yasaklandı.

Meydana gelen çevre felaketinde bugüne kadar yaklaşık 1 milyon kişinin etkilendiği tahmin ediliyor.

Amazon ormanlarından sonra dünyanın ikinci en büyük yağmur ormanlarını besleyen Kongo Nehri, Angola'da doğduktan sonra 4 bin 700 kilometre yol alarak Atlas Okyanusu'na dökülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde nehre bırakılan zehirli atıklardan 12 kişi öldü, 4 bin 502 kişi hastalandı - Haberler
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