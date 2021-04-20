Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde milislerin saldırısında en az 12 sivil öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde milislerin düzenlediği saldırıda en az 12 sivil yaşamını yitirdi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde milislerin düzenlediği saldırıda en az 12 sivil yaşamını yitirdi.

Güvenlik yetkilileri, Kongo Yurtseverlik ve Bütünleşme Gücü (FPIC) milislerinin ülkenin kuzeydoğusunda Nyara ve Diango köylerinde gerçekleştirdiği saldırıda en az 12 sivilin öldüğünü açıkladı.

Yetkililer, güvenlik güçlerinin milisleri geri püskürtmek amacıyla bölgeye konuşlandığını belirtti.

Şiddet olaylarından kaçan köy sakinleri, Bunia kentine sığındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım