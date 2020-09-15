Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde madende göçük: 50 ölü
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde madende göçük: 50 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Güney Kivu eyelati Kamituga bölgesinde altın madeninde yaşanan göçükte en az 50 kişi hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde madende göçük: 50 ölü
15.09.2020 02:41 | Son Güncelleme: 15.09.2020 02:44

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Güney Kivu eyelati Kamituga bölgesinde altın madeninde yaşanan göçükte en az 50 kişi hayatını kaybetti.

Eyalet valisi Theo Ngwabije Kasi, basına yaptığı açıklamada, Kamituga bölgesinde altın madeninde göçük meydana geldiğini duyurdu.

Kasi, olayda en az 50 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Göçüğe bölgede bir haftadır etkili olan sağanağın yol açtığını belirten eyalet valisi, iki günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

Kamituga Belediye Başkanı Alexandre Bundya, hala göçük altında maden işçisi olabileceğini belirterek, yerel halkı arama kurtarma çalışmalarına katkı sunmaya davet etti.

Kaynak: AA

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