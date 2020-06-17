Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 5 bini geçti
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 5 bini aştı.
17.06.2020 15:59 | Son Güncelleme: 17.06.2020 16:42
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 5 bini aştı.
KDC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 137 yeni vaka tespit edildi.
Ülkede toplam vaka sayısı 5 bin 99'a yükselirken, bugüne kadar Kovid-19 bulaşan 640 kişi iyileşti, 115 kişi yaşamını yitirdi.
Başkent Kinşasa 4 bin 604, Kongo Central 249, Güney Kivu 108 ve Kuzey Kivu 56 ile en fazla vaka görülen şehirler oldu.
Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 261 bini aşarken, 7 bin 48 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: AA