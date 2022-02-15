Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Kovid-19 önlemleri hafifletildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Kovid-19 önlemleri hafifletildi

AA, Ahmet Emin Dönmez - Güncel
 - Güncelleme:
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Kovid-19 önlemleri hafifletildi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Kovid-19 önlemleri kapsamında bir yılı aşkın süredir 23.00-05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Kovid-19 önlemleri kapsamında bir yılı aşkın süredir 23.00-05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya, yaptığı açıklamada, askeri kuşatma ilan edilen ülkenin doğusu Kuzey-Kivu ve Güney-Kivu haricinde bütün eyaletlerde uygulanan sokağa çıkma yasağının sona erdiğini duyurdu.

Muyaya, tam aşı yaptıranların ülkeye girişlerde Kovid-19 testi zorunluğunun da kaldırıldığını belirtti.

Salgının tam olarak kontrol altına alınmadığı uyarısında bulunan Muyaya, maske, mesafe ve diğer önlemlere uyulması çağrısı yaptı.

Salgının başından bu yana 85 bin 839 vaka tespit edilen ülkede, Kovid-19 nedeniyle 1335 kişi hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi tarafından şiddet olaylarının tırmanışta olduğu Kuzey Kivu ve İturi eyaletlerinde güvenliği kontrol altına almak amacıyla 7 Mayıs 2021'de askeri kuşatma ilan edilmişti.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel

Sokağa Çıkma Yasağı, Hükümet, Kongo, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title