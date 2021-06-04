Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Kovid-19 salgınının üçüncü dalgası başladı
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Kovid-19 salgınının üçüncü dalgası başladı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Kovid-19 salgınının üçüncü dalgası başladı
Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım - Haberler | Güncel

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının üçüncü dalgasının başladığı belirtildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının üçüncü dalgasının başladığı belirtildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Jean Jacques Mbungani, yazılı açıklamasında, son 4 haftada ülkedeki Kovid-19 vakalarda önemli oranda artış yaşandığını ifade ederek 3'üncü dalganın resmen başladığını bildirdi.

Ülkedeki Dünya Sağlık Örgütü temsilciliği de Mbungani'nin açıklamasından birkaç saat önce, Hint ve Güney Afrika varyantı virüsünün tespit edildiği ülkede vakaların arttığına dikkati çekmişti.

Yaklaşık 86 milyon nüfusa sahip Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde geçen ay günlük vaka sayısı 4 katına çıktı. Salgının başından bu yana 32 bine yakın vaka kaydedilirken 789 kişi virüsten hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım

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