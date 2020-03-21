Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.

KDC Sağlık Bakanı Eteni Longondo, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, başkent Kinyasa'da Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiğini açıkladı.

Ülkede 5 yeni koronavirüs vakasının daha tespit edildiğini belirten Longondo, hastalığın yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerin sıkılaştırıldığını kaydetti.

Bakan Longondo, bu kapsamda kara sınırlarının, bar, restoran ve ibadet mekanlarının kapatıldığını, uluslararası uçak seferlerinin durdurulduğunu, üniversite ve okulların tatil edildiğini aktardı.

Öte yandan, kısmi sokağa çıkma yasağının ilan edildiği ve 4 bakanın koronavirüse yakalandığı Burkina Faso'da ise Kovid-19 vaka sayısı 40'tan 64'e yükseldi.

Ülkede 1 kişi tedavisinin ardından sağlığına kavuşurken, 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle virüsten ölenlerin sayısı 3'e çıktı.

Kaynak: AA