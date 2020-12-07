Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde koalisyon hükümeti düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde koalisyon hükümeti düştü

07.12.2020 15:49 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:52
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde koalisyon hükümeti düştü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin partisi Değişim için Kazanılmış Siyasi ve Sosyal Güçler Topluluğu (CACH) ile Mecliste çoğunluğa sahip eski Cumhurbaşkanı Joseph Kabila'nın partisi Kongo Ortak Cephesi (FCC) arasındaki koalisyon hükümeti düştü.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin partisi Değişim için Kazanılmış Siyasi ve Sosyal Güçler Topluluğu (CACH) ile Mecliste çoğunluğa sahip eski Cumhurbaşkanı Joseph Kabila'nın partisi Kongo Ortak Cephesi (FCC) arasındaki koalisyon hükümeti düştü.

Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, yaptığı açıklamada, koalisyon hükümetini oluşturan iki siyasi parti arasındaki krizi çözmek için 1 aydır yürütülen istişare toplantılarından bir sonuç alınamadığını söyledi.

İstişareler kapsamında çok sayıda görüşme yapıldığını aktaran Tshisekedi, FCC-CACH koalisyon hükümetinin son bulduğunu duyurdu.

Tshisekedi, mevcut ittifakların çöktüğünü ve yeni bir ittifak kurmanın gerekli olduğunu ifade etti.

Mecliste yeni koalisyon arayışı için temsilci atayacağını dile getiren Tshisekedi, yeni bir koalisyon kurulamaması durumunda Ulusal Meclisi feshetmekten başka seçeceğinin kalmayacağının altını çizdi.

CACH'ın adayı olarak 2018'de Cumhurbaşkanı seçilen Tshisekedi'nin partisi ile Ulusal Mecliste çoğunluğa sahip eski Cumhurbaşkanı Kabila'nın partisi, 26 Temmuz 2019'da koalisyon hükümeti kurmuştu.

Cumhurbaşkanı Tshisekedi'nin temmuz ayında Anayasa Mahkemesi, ordu ve yargıya yeni atamalar yapması üzerine iki parti arasında siyasi kriz baş göstermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez

İlgili Haberler

Son dakika haberi | NATO, Afganistan hükümeti ile Taliban arasındaki anlaşmadan memnun
Son dakika haberi | NATO, Afganistan hükümeti ile Taliban arasındaki anlaşmadan memnun
Şişli'de bir kadın otelin camından tente üzerine düştü
Şişli'de bir kadın otelin camından tente üzerine düştü
Şanlıurfalı yazar koronaya yenik düştü
Şanlıurfalı yazar koronaya yenik düştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yalın Öner Erkan Cem Yılmaz Cemal Hünal
Spor Samatta Okan Buruk Caner Erkin Serdar Aziz Gökhan Gönül
Tüm Haberler Adana Bursa Ankara Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde koalisyon hükümeti düştü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 16:01:03. #1.15#
title