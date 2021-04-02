Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kızamık vakaları "endişe verici" seviyeye ulaştı

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki kızamık vakalarının "endişe verici" seviyeye ulaştığı uyarısında bulundu.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki kızamık vakalarının "endişe verici" seviyeye ulaştığı uyarısında bulundu.

MSF Acil Müdahale Koordinatörü Anthony Kergosien yaptığı yazılı açıklamada, ülkede 1 Ocak'tan bu yana 13 bin kızamık vakası tespit edildiğini bildirdi.

Vakalardaki artışa ve durumun "endişe verici" seviyeye ulaştığına dikkati çeken Kergosien, "Maalesef 2020'nin sonundan itibaren Kuzey ve Güney Ubangi bölgelerinde kızamık vakarında artış gözleniyor." ifadesini kullandı.

Kergosien, salgınla mücadele için bölgeye sağlık ekiplerinin gönderildiği bilgisini paylaştı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 2018-2020'de 460 bin çocukta kızamık tespit edilmiş, 8 bin çocuk hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak